Самый опасный астероид не врежется в Землю, но пострадает Луна: почему стоит переживать

Самым опасным для Земли астероидом из всех известных еще недавно считался 2024 YR4, ведь существовала вероятность, что он врежется в нашу планету в 2032 году. Теперь же ученые выяснили, что этот астероид может врезаться в Луну в том же году. Обломки от этого удара могут попасть на Землю. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Space.

Астрономы из Университета Джонса Хопкинса (США) провели новое наблюдение за околоземным астероидом 2024 YR4 с помощью космического телескопа Уэбб. Новые данные показывают, что в декабре 2032 года вероятность того, что этот большой космический камень размером от 53 до 67 метров врежется в Луну выросла с 3,8% до 4,3%. Это достаточно высокая вероятность, ведь такие показатели обычно составляют менее 1%.

При этом ученые говорят, что даже если произойдет столкновение астероида 2024 YR4 с Луной, то это не изменит орбиту нашего спутника. Тем не менее в результате удара в космос могут быть выброшены обломки Луны, которые могут улететь в сторону Земли. Эти обломки могут попасть в атмосферу планеты, но ученые считают, что все они должны взорваться и не достичь поверхности нашей планеты.

Напоминаем, что астероид 2024 YR4 обнаружили в конце декабря прошлого года и он сразу оказался в центре внимания научного сообщества. Дело в том, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году составила более 1%, а это самый высокий показатель для больших астероидов.

Дальнейшие наблюдения за траекторией полета астероида привыкли к тому, что в начале февраля ветреность столкновения с Землей уже составила 3,1%. Расчеты ученых показали, что астероид может упасть на территории, охватывающей восточную часть Тихого океана, северную часть Южной Америки, Африку и южную Азию. Предполагалось, что этот астероид не должен упасть на поверхность Земли, а взорваться в атмосфере. Такой взрыв над населенными районами может вызвать повреждения строений.

Но уже в конце февраля ученые заявили, что вероятность того, что астероид 2024 YR4 врежется в Землю уже составляла сначала 0,3%, а затем снизилась до всего 0,004%. Таким образом астрономы решили, что этот камень пролетит мимо Земли.

Новые наблюдения показали, что этот астероид прилетел в околоземное пространство из главного пояса астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. В 2028 году астероид 2024 YR4, который находится сейчас далеко от Земли, будет находится ближе, а потому будет возможность уточнить его траекторию движения, говорят ученые.

Также наблюдения должны показать из чего состоит астероид и какую он имеет форму, что важно для понимания как его поведения, так и последствий потенциального удара.