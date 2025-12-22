В следующем году существенных изменений в динамике отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), скорее всего, не предвидится, заявила агентству LETA президент Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (LIKTA) Сигне Балиня.

По её словам, в 2026 году в ИКТ-секторе прогнозируется дальнейшее развитие искусственного интеллекта и связанной с ним инфраструктуры, а также расширение практического применения, например, за счёт более простых инструментов автоматизации.

Тем не менее, значительных поворотных моментов в общей динамике отрасли, скорее всего, не произойдёт. Стагнацию и неопределённость, по словам Балини, могут продолжать поддерживать геополитическая ситуация, риски доверия в регионе и растущие требования в сфере кибербезопасности.

В то же время она отметила, что в Латвии в следующем году могут быть завершены несколько проектов прошлых лет, в том числе полноценное функционирование системы AVIS, которая позволит жителям автоматически получать полагающиеся льготы, а также продвижение к внедрению цифрового кошелька идентичности ЕС к концу 2026 года, что обеспечит использование цифровых документов и станет стимулом для нового витка цифровизации.

Балиня упомянула, что одной из главных задач 2026 года, безусловно, станет кибербезопасность — в условиях роста числа атак и глобальных рисков мошенничества как компаниям, так и их клиентам придётся усиливать защиту и работать с пользователями, поскольку большинство инцидентов по-прежнему происходит из-за человеческого фактора.

LIKTA — профессиональная неправительственная организация, основанная в 1998 году и охватывающая всю ИКТ-отрасль Латвии — сферу информационных технологий и программного обеспечения, телекоммуникации и сектор услуг. Цель LIKTA — содействовать развитию информационного общества, совершенствованию ИКТ-образования и росту отрасли в Латвии. LIKTA объединяет отраслевые организации и компании, а также индивидуальных членов и другие ассоциации.