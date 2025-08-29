Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обнаружена скрытая опасность популярных обезболивающих 1 837

Техно
Дата публикации: 29.08.2025
BB.LV
Обнаружена скрытая опасность популярных обезболивающих
ФОТО: Global Look Press

Ибупрофен и парацетамол способствуют росту устойчивости к антибиотикам.

Обычные обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола могут способствовать росту устойчивости к антибиотикам. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Австралии, опубликовавшие исследование в журнале npj Antimicrobials and Resistance.

Авторы выяснили, что эти препараты не только сами по себе усиливают устойчивость бактерий к антибиотикам, но и многократно усиливают ее при совместном применении. В опытах с кишечной палочкой (E. coli) и антибиотиком ципрофлоксацином обезболивающие ускоряли мутации бактерий, делая их не только невосприимчивыми к самому препарату, но и к другим антибиотикам.

Особенно тревожными ученые считают последствия для пожилых людей в домах престарелых, где пациенты получают сразу несколько лекарств одновременно. Такая «полипрагмазия» создает идеальные условия для формирования супербактерий, устойчивых к лечению.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2019 году антибиотикорезистентность стала прямой причиной 1,27 миллиона смертей по всему миру. Исследователи подчеркивают: отказаться от обезболивающих нельзя, но их взаимодействие с антибиотиками требует куда более тщательного контроля.

Читайте нас также:
#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    29-го августа

    Не иначе, как подготавливают население к запрету популярных и дешевых лекарств, для того, чтобы продавать дорогие с теми же свойствами. Вспомните, об анальгине. Всю жизнь, несколько поколений пили анальгин и живы были, кстати, в других странах до сих пор пьют, но стоит он копейки, теперь все обезболивающие стоят евро, будут десятки евро.

    16
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 3714
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 114
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 878
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 18
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 19
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 265
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 66
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 45
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 68
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 18
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 19
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 265

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео