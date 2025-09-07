Игровой издатель Найджел Лоури назвал GTA VI проектом совершенно нового уровня. Об этом Лоури заявил в интервью журналу IGN.

Найджел Лоури возглавляет компанию Devolver Digital, которая известна как издатель игр серии Serious Sam. По словам собеседника, GTA VI превосходит все остальные игры как по масштабу, так и по своему культурному влиянию и тому вниманию, которое она привлекает.

Специалист заявил, что на рынке есть игры AAA (triple-A) — этим термином обозначают высокобюджетные проекты. Также иногда студии выпускают AAAA-тайтлы. «Я бы сказал, что новая Grand Theft Auto — потенциально игра уровня AAAAA», — признался Лоури.

Другой собеседник IGN Адам Либ, который возглавляет маркетинговую платформу Gamesight, назвал GTA величайшим явлением в индустрии. «GTA стала своего рода черной тучей, которая нависает над всем», — заметил автор. Найджел Лоури отметил, что другие игровые студии не собираются конкурировать с Rockstar Games — создателем Grand Theft Auto — за внимание потребителя, так как это тщетно. «Мы просто наблюдаем и получаем удовольствие», — подчеркнул спикер.

Выход Grand Theft Auto VI анонсирован на 26 мая 2026 года. Игра появится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.