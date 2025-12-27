Baltijas balss logotype
Китайский зонд следит за таинственной кометой 0 287

Техно
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Марсианский аппарат из Поднебесной смог выполнить важную миссию.

Марсианский аппарат из Поднебесной смог выполнить важную миссию.

24-километровый объект обладает уникальными свойствами.

Орбитальный аппарат китайской миссии по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» успешно провёл наблюдения межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Китайского национального космического управления (CNSA).

Зонд вёл наблюдения с помощью своей камеры высокого разрешения. При этом он находился от объекта примерно в 30 миллионах километров. Это делает его одним из самых близких зондов, выполняющих наблюдения 3I/ATLAS.

Данные, полученные и обработанные наземной прикладной системой, показали отчетливые особенности кометы на изображениях. Исследователи создали анимацию из серии снимков, сделанных в течение 30 секунд, которая демонстрирует движение объекта в космическом пространстве. Эти наблюдения теперь используются для дальнейшего научного изучения 3I/ATLAS.

Как отметили в CNSA, обнаружение такого тусклого небесного объекта служит ценным техническим испытанием для китайской миссии «Тяньвэнь-2». Она была запущена в мае с целью сбора образцов с околоземного астероида и исследования кометы главного пояса.

3I/ATLAS - межзвёздный объект с кометными свойствами. Впервые его обнаружили 1 июля. Астрофизик Ави Лоуб из Гарвардского университета и некоторые другие учёные предполагают, что этот объект может быть внеземным космическим аппаратом, поскольку обладает некоторыми аномальными характеристиками.

Ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) имеет диаметр около 24 километров. Согласно созданной специалистами компьютерной модели, возраст объекта превышает семь с половиной миллиардов лет. Он на три миллиарда лет старше Солнца. По мнению ученых, это, возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

#космос #наука #астрономия #комета #Китай
Редакция BB.LV
