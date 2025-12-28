Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперты: солнечные парки в Китае оздоровляют пустыню 0 144

Техно
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Под этими панелями начинается новая жизнь.

Под этими панелями начинается новая жизнь.

Это значительные изменения, способствующие росту растений и развитию микроскопических организмов, влияющих на плодородие почвы.

Солнечная энергетика сегодня считается очень перспективной, хотя существуют определенные опасения относительно экологического воздействия солнечных панелей во время эксплуатации и особенно после окончания срока их работы. Однако по крайней мере в некоторых ситуациях солнечные панели, похоже, дают ощутимый положительный эффект для экологии. Об этом пишет Futura Sciences.

Новое исследование, проведенное в пустыне Талатан на западе Китая, показывает, что размещенные там солнечные панели создали собственный микроклимат, изменив состав почвы и поспособствовав росту растительности

Исследователи из Сианьского технологического университета осмотрели большую солнечную электростанцию мощностью один гигаватт, занимающую значительную площадь в бесплодной пустыне. Команда проанализировала 57 экологических показателей, включая химический состав почвы, температуру, влажность и биоразнообразие.

Исследование показало, что общее "здоровье" почвы непосредственно под солнечными панелями вдвое лучше, чем ничем не прикрытая почва пустыни. Причина достаточно очевидна: панели обеспечивают постоянную тень, удерживая влагу и снижая температуру почвы. В условиях пустыни, когда воды и так очень мало, это значительные изменения, способствующие росту растений и развитию микроскопических организмов, влияющих на плодородие почвы.

Исследователи предполагают, что большие солнечные электростанции могут быть не просто источником энергии для человеческой цивилизации, но также инструментом оздоровления пустынных районов. Вместе с тем исследователи отмечают необходимость дальнейших исследований и изучения этого эффекта на длинных промежутках времени. Также ученые отмечают, что каждая пустыня по-своему уникальна, и не везде эффект будет одинаковым.

Однако инфраструктура переработки старых солнечных панелей отстает от развития отрасли солнечной энергетики, а наличие опасных материалов в солнечных панелях затрудняет утилизацию на свалках. Без регуляторного вмешательства это может привести к серьезному вреду окружающей среде.

Читайте нас также:
#экология #энергетика #солнечные панели #исследования #пустыня #микроклимат #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти милые человекообразные питомцы.
Изображение к статье: Выглядит как обычный паштет. Иконка видео
Изображение к статье: Назван проверенный способ ускорить смартфон
Изображение к статье: Apple введёт жёсткую цензуру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео