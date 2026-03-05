Стыдоба: владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

Дата публикации: 05.03.2026
Изображение к статье: Стыдоба: владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки
ФОТО: Unsplash

Платить за зарядку отдельно заставят покупателей новых ноутбуков от Apple в странах ЕС. Во всех остальных регионах зарядный адаптер входит в комплект с ноутбуком без доплаты.

Компания Apple прекратит комплектовать новые ноутбуки зарядными устройствами в ряде регионов. На это обратило внимание издание MacRumors.

В первую неделю марта корпорация представила ноутбуки MacBook Neo, Air и Pro. Оказалось, что в странах Европейского союза и Великобритании портативные компьютеры будут продавать без зарядных устройств.

Так, потребителям из Германии, Франции, Италии, Испании и других стран, если у них нет зарядника, придется приобрести его отдельно — у Apple или других продавцов. Журналисты MacRumors напомнили, что впервые IT-гигант оставил европейских владельцев компьютеров без фирменного адаптера в 2025 году, когда выпустил MacBook Pro.

Во всех остальных регионах зарядный адаптер входит в комплект с ноутбуком без доплаты. Так, в коробку с MacBook Neo кладут зарядку USB-C мощностью 20 ватт, с 16-дюймовым MacBook Pro — 140 ватт. Также во всех странах в комплекте с ноутбуками Apple находится провод USB-C или MagSafe 3.

С 2020 года Apple не комплектует iPhone по всему миру зарядным адаптером — в коробку кладут только провод.

#apple #технологии #розничная торговля #зарядка
