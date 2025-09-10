Baltijas balss logotype
Очень опасно: обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин 0 594

Техно
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Очень опасно: обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин
ФОТО: Unsplash

«Оземпик» связали с задержкой роста плода у беременных.

Популярные препараты для снижения веса на основе агонистов GLP-1, такие как Ozempic, могут представлять опасность для женщин детородного возраста. Об этом сообщили исследователи Университета Флиндерса, опубликовавшие работу в Medical Journal of Australia (MJA).

Анализ данных более чем 1,6 миллиона женщин 18–49 лет показал: лишь 21 процент пациенток, начавших прием GLP-1, использовали эффективную контрацепцию. При этом около 2,2 процента женщин забеременели в течение полугода после старта терапии. Ученые отмечают, что снижение веса может непреднамеренно повысить фертильность, особенно при синдроме поликистозных яичников.

При этом эксперименты на животных показали, что воздействие GLP-1 во время беременности связано с задержкой роста плода и аномалиями развития скелета. У людей подобных данных пока недостаточно, однако риски вызывают серьезные опасения.

Авторы подчеркивают: препараты могут быть крайне полезны, но во время беременности они небезопасны. Эксперты призывают врачей обсуждать вопросы репродуктивного здоровья с каждой пациенткой, которой назначают такие лекарства, и советуют женщинам обязательно консультироваться со специалистами перед началом терапии.

#похудение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

