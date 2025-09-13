Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии бьют тревогу – шесть наиболее распространенных заменителей сахара оказались вредны для человеческого мозга. При длительном употреблении аспартам, сахарин, ацесульфам К, эритрит, сорбит и ксилит провоцируют нарушение когнитивных способностей. И этот эффект усиливается у людей с диабетом, которые наиболее активно используют подсластители в надежде справиться со своим недугом.

Следует уточнить, что исследование основано на анализе опросов, а не клинических наблюдений, поэтому его результаты нельзя считать верифицированными. В исследовании принимали участие 12 772 жителя Бразилии на протяжении 8 лет, средний возраст составил 52 года. Их разделили на три группы по объему употребления подсластителей – максимальная доза составляла 191 мг/день (эквивалент одной банки газировки), средняя 60 мг/день, а минимальная — 20 мг/день.

У тех, кто потреблял больше всего заменителей сахара, когнитивные способности упали на 62 % в сравнении с теми, кто их почти не применял. У группы со средним потреблением этот показатель оказался на уровне на 35 % ниже нормы. Это эквивалентно 1-1,6 годам деградации мозга в естественных условиях, из чего можно сделать вывод, что эти вещества подстегивают данный процесс.

Необычным оказалось то, что у людей старше 60 лет подобная тенденция не наблюдалась. Также употребление искусственного подсластителя тагатозы не вызвало снижения когнитивных способностей. Возможно, это справедливо и для других веществ из этой категории – ученые признают, что их выборка слишком мала для объективных выводов. Кроме того, речь идет именно о синтетических веществах, в качестве естественной альтернативы которым можно применять яблочное пюре, мед, кленовый сироп или кокосовый сахар.