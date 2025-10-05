Baltijas balss logotype
Инопланетян откроют к 2040-м годам, уверяют астрофизики Швеции

Техно
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Такие чудовищные экраны может ставить только внеземной разум,

Такие чудовищные экраны может ставить только внеземной разум,

Похожие на Землю планеты располагаются на дистанции около 81 светового года.

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

По прогнозам, Солнце продолжит «гореть» еще примерно пять миллиардов лет, но жизнь на Земле исчезнет намного раньше. Светило со временем становится горячее, и это неизбежно нарушит установленный баланс на нашей планете: ориентировочно в течение ближайшего миллиарда лет в атмосфере не станет углекислого газа для фотосинтеза, а океаны начнут интенсивно испаряться и создавать сильнейший парниковый эффект. Тогда погибнет практически все живое.

Астрофизики из Швеции рассудили, что такая участь должна быть уготована и любой гипотетической обитаемой экзопланете, в том числе населенной разумными существами. У сравнительно недолго существующего человечества уже есть идеи, как можно было бы «продлить жизнь» родной Земле. Значит, такие мысли не могут не возникнуть и у предполагаемых разумных инопланетян.

В недавней статье (доступна на сервере препринтов arXiv.org) ученые рассказали, что внеземная цивилизация могла бы оградить себя от своего «разгорающегося» солнца. В таком случае есть шанс ее обнаружить.

Как объяснили исследователи, «братьям по разуму» стоило бы построить огромный защитный экран для частичного затенения своей планеты и развернуть его в космосе между ней и звездой, в одной из так называемых точек Лагранжа, где гравитация светила и планеты друг друга уравновешивает. Там объект может стабильно держаться очень долго.

При наличии такого экрана планета во время наблюдений будет выглядеть не так, как без него: в процессе движения по своей орбите вокруг звезды она будет по-разному отражать свет в зависимости от того, как по отношению к нам развернута размещенная около нее плоская астроинженерная конструкция. Периодически экран должен будет «отсвечивать» и создавать резкую «вспышку».

Астрофизики учли, что у планеты, например, могут быть кольца, луны, ее могут окружать газопылевые облака и так далее. Тем не менее они заверили, что любую естественную «завесу» вполне можно будет отличить от искусственно созданной.

По расчетам, этот «экран» можно обнаружить с помощью будущей Обсерватории обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory), которую надеются построить и запустить в космос в 2040-х годах. Ее главной задачей будет поиск двойников Земли в радиусе приблизительно 81 светового года вокруг нас.

Ученые предложили использовать этот телескоп для наблюдения за ближайшими уже весьма «пожилыми» звездами массой примерно как Солнце, немного больше или меньше. Уже составлен и целый список таких подходящих светил, их насчитывается около 120. К примеру, это расположенный в 19 световых годах от нас оранжевый карлик HIP 73184, которому больше семи миллиардов лет, и гораздо более старая похожая звезда HIP 57443 в 30 световых годах.

#инопланетяне
Оставить комментарий

