Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля

Дата публикации: 20.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля

Лучший латвийский фигурист, даугавпилчанин Денис Васильев прекращает тренировки в школе фигурного катания под руководством Стефана Ламбьеля в швейцарском Шампери, сообщила школа в социальных сетях.

Латвийский фигурист, даугавпилчанин Денис Васильев прекращает тренировки в школе фигурного катания под руководством Стефана Ламбьеля в швейцарском Шампери, сообщила школа в социальных сетях.

26-летний спортсмен провёл в Шампери девять лет, однако свою 11-ю сезонную кампанию на взрослом уровне он начнёт не в этой тренировочной группе.

Васильев много лет тренировался под руководством Ламбьеля — серебряного призёра Олимпийских игр 2006 года из Швейцарии. В 2022 году латвийский фигурист завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

Сообщается, что в нынешнем сезоне Денис Васильев намерен принять участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также в этапах Grand Prix в Китае и Финляндии и на турнире Golden Spin в Хорватии.

На чемпионате мира 2025 года Васильев обеспечил Латвии две квоты на Олимпийские игры, и, по всей вероятности, вторую из них получит Федор Кулиш – латвийский фигурист родом из Украины.

Оставить комментарий

