Эксперт НАСА: обнаружено 8000 планет, где могла бы существовать жизнь

Техно
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Формы жизни во Вселенной могут радикально отличаться от земных,

Формы жизни во Вселенной могут радикально отличаться от земных,

"Это случайность в процессе развития Вселенной, или закономерность?"

Жизнь за пределами Земли стоит искать около звёзд-карликов типов G и K, а также в подледных океанах спутников планет. Такие выводы следуют из новой модели образования жизни, предложенной выпускником МГУ, ведущим научным сотрудником Лаборатории реактивного движения NASA Вячеславом Турышевым.

"Где жизнь могла стартовать — внутри Солнечной системы, на периферии Галактики, в «тихих окнах» галактической экологии? - задается вопросом ученый, - Если жизнь произошла только на нашей планете, то это странно. Я думаю, что жизнь должна быть везде. Как мы везде находим экзопланеты, так логично ожидать и разнообразие биохимий. За последние десятилетия подтверждены тысячи экзопланет, включая твёрдотелые и находящиеся в зоне обитаемости (область потоков и температур, где жидкий растворитель возможен на поверхности). С учётом наблюдаемого разнообразия, жизнь как статистическое явление выглядит скорее закономерностью, чем исключением.

Профессионально меня интересуют два вопроса. Первый, что было до «Большого взрыва» (начальной горячей фазы расширения Вселенной), почему Вселенная стала такой, каким образом были заложены фундаментальные константы (например, постоянная тонкой структуры α, отношение масс электрона и протона, гравитационная постоянная G и другие), одна Вселенная или нет. Второй — возникновение жизни во Вселенной. Это случайность в процессе развития Вселенной, или закономерность?"

"За последние 25 лет у нас появляется большой «зоопарк» экзопланет с более чем 8000 подтверждённых экзопланет, движущихся вокруг разных звезд с разной излучаемой энергией. Учитывая, что каждая звезда формирует вокруг себя особую планетарную динамику, и у неё есть свои энергетические особенности, то хорошо было бы понять, как это влияет на формирование биосфер на планетах этой звезды, и какая вообще жизнь может развиваться на конкретной планете.

Тем самым, проясняется связь понятных нам физических процессов (потоки энергии, излучение, поверхностная гравитация), с химией, которая может на этой планете формироваться, и какая может быть биосфера на этой планете, чтобы хотя бы понимать, что можно ожидать от конкретного объекта, который мы найдем".

"Скорее всего, жизнь была образована ближе к периферии, где условия более-менее стабильные и не так много лишнего излучения. Хотя там взрывы сверхновых тоже происходят: с одной стороны, они производят огромное количество нового материала — и это хорошо, но, с другой стороны, они выжигают всё вокруг себя. По этой причине в тех звёздных скоплениях, где идёт звездообразование и взрывы сверхновых, жизни, скорее всего, тоже нет. Жизнь рациональнее искать в «скучных» динамически спокойных местах — таких, как Солнечная система, где мы находимся на планете Земля, где и тепла достаточно, и орбита круговая, и галактические энергетические условия совместимы с биологией.

При этом зарождение жизни должно происходить не сейчас, а на шкалах времени в миллиарды лет. Ведь возраст Земли — 4,5 млрд лет, однако уже в первые ~500 миллионов лет после её формирования на ней уже были примитивные одноклеточные организмы.

В целом первые пять ворот связаны с астрофизикой, формированием достаточного количества элементов, которые могут оказаться на планете. Эти элементы связаны со звёздной динамикой, со сверхновыми и с условиями на планете, которые позволяют удерживать эти первичные элементы. Удержание элементов критично: если бы масса нашей планеты была чуть больше, то мы были бы маленькими, кряжистыми, чтобы сопротивляться гравитации, имели бы огромное сердце, чтобы качать кровь от пяток к голове. А если бы наша планета была очень маленькой, она бы просто не удержала атмосферу. То есть, грубо говоря, существуют некие правильные размеры планеты, которые способны удерживать ключевые элементы, необходимые для создания жизни", - говорит эксперт.

#инопланетяне
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
