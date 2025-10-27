Baltijas balss logotype
Норвегия подтвердила запуск российской ракеты «Буревестник» 0 273

Техно
Дата публикации: 27.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Норвегия подтвердила запуск российской ракеты «Буревестник»

РФ провела испытания крылатой ракеты "Буревестник" на Новой Земле на прошлой неделе, пишет Reuters со ссылкой на данные норвежской военной разведки. Ранее о тестах заявлял Путин.

Норвегия подтвердила испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой, о которых ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. Российская ракета "Буревестник" была запущена на прошлой неделе с архипелага Новая Земля в Баренцевом море, передает в понедельник, 27 октября, агентство Reuters со ссылкой на данные Военной разведывательной службы Норвегии.

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall ("Буревестник") на Новой Земле", - заявил Reuters глава развеслужбы вице-адмирал Нильс Андреас Стенсёнес.

Ранее независимых подтверждений слов российского президента или комментариев западных военных о тестовых запусках "Буревестника" не поступало.

Путин заявил об испытаниях "Буревестника"

Накануне на сайте Кремля было опубликовано заявление Путина об учениях стратегических наступательных сил, в ходе которых были якобы "выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил" и испытаны "перспективные образцы вооружений" - крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Путин назвал "Буревестник" уникальной разработкой и заявил о планах "определить возможные способы" ее применения.

В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что испытание "Буревестника" прошло 21 октября, ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов. "Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", - утверждает Герасимов.

Президент США Дональд Трамп назвал данное заявление "неуместным". Вместо этого Путин "должен положить конец войне" против Украины, заявил он. "Война, которая должна была занять неделю, уже идет четвертый год. Именно этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты", - добавил Трамп и напомнил о перемещениях американских атомных подводных лодок.

"Буревестник" разрабатывается более 10 лет

Ракета "Буревестник", которую в НАТО называют Skyfall, разрабатывается уже более 10 лет. Военные РФ утверждают, что она питается от небольшого ядерного реактора, встроенного в двигатель, что теоретически позволяет ей оставаться в воздухе в течение нескольких дней. Согласно отчету Вашингтонской инициативы по ядерной угрозе за 2019 год, Skyfall "будет нести ядерную боеголовку, облетать земной шар на низкой высоте, обходить системы противоракетной обороны и следовать рельефу местности, а затем сбрасывать боеголовку в труднопредсказуемое место".

#вооружение
