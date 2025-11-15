Baltijas balss logotype
Ученый заявил об искусственном происхождении «инопланетного корабля» 0 562

Техно
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученый заявил об искусственном происхождении «инопланетного корабля»
ФОТО: Unsplash

Американский ученый: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения.

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что космический объект 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения. Об этом он написал в своем блоге.

«Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», — подчеркнул он. Так Леб прокомментировал публикацию на портале Astronomer’s Telegram, в которой говорится, что, согласно снимкам от 11 ноября, межзвездный объект не демонстрирует признаков распада после прохождения вблизи Солнца и продолжает существовать как активное единое тело. Ученый отметил, что это открывает новую аномалию 3I/ATLAS.

Ранее инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов заявил, что межзвездный объект 3I/Atlas, который обнаружили в июле 2025 года и который, по одной из версий, может являться «гигантским иноплатентым кораблем», мог оказаться в Солнечной системе из-за возмущений гравитации.

До этого ученые получили первый сигнал от космического объекта 3I/ATLAS. Ученый из Гарварда Ави Леб прогнозирует, что 16 марта 2026 года, когда комета окажется рядом с Юпитером, космический аппарат «Юнона» попытается поймать ее радиосигнал на низких частотах.

Оставить комментарий

