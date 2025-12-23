Baltijas balss logotype
«Слишком дорого»: Apple призвали снизить цены на iPhone 0 186

Техно
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Слишком дорого»: Apple призвали снизить цены на iPhone
ФОТО: Unsplash

Macworld: Apple выпустит дорогой iPhone Fold, но должна снизить цены смартфонов.

Журналисты профильного издания Macworld назвали iPhone 17e последним шансом Apple на выпуск недорогого смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

Специалисты заявили, что вышедший в начале года iPhone 16e не оказался доступным телефоном, несмотря на то, что производитель так его позиционирует. Они напомнили, что в 2026 году Apple может представить свой самый дорогой смартфон и призвали компанию не забывать о широкой части аудитории и подготовить хотя бы один недорогой девайс.

Редакторы медиа заявили, что главная проблема «дешевого» iPhone 16e заключается в том, что он «слишком много берет и слишком мало дает». Они обратили внимание, что компромиссный во всех смыслах аппарат не должен стоить 599 долларов, или около 47 тысяч рублей. На фоне этого авторы ожидают, что его предшественник iPhone 17e должен выйти по сниженной цене.

«Смартфон iPhone 16e в настоящее время является единственной точкой входа Apple на обширный и прибыльный бюджетный рынок», — посетовали журналисты. В заключении авторы заметки предупредили компанию Тима Кука, что пользователе дешевых телефонов могут разочароваться в Apple и перейти с iPhone на Google Pixel 9a или Samsung Galaxy A17 5G — гораздо более доступные смартфоны.

В конце декабря журналисты издания Macworld назвали компьютер Mac Pro и дизайн Liquid Glass главными провалами Apple в 2025 году.

Читайте нас также:
#цены #рынок #iphone #apple #конкуренция #технологии #смартфоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
