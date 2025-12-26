Baltijas balss logotype
Частную ракету Kamchatka, выполненную на 3D-принтере, запустят в 2026 году 0 78

Техно
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Испытательный пуск прототипа.

Испытательный пуск прототипа.

Космическая отрасль России станет чуть более коммерческой.

Специалисты российского стартапа «Space Energy» начали процедуру согласования пусковой площадки для запуска новой ракеты «Kamchatka», которая стала первой частной ракетой суборбитального класса в России.

Во время первого полноценного запуска, который должен состояться в следующем году, «Kamchatka» достигнет высоты 100 км относительно уровня моря и пройдет линию Кармана (условная граница между земной атмосферой и космосом), в полете достигая скорости порядка 5 Махов (6125 км/ч).

«Kamchatka» — это одноступенчатая твердотопливная ракета, для изготовления корпуса которой применяется углеродное волокно, а многие элементы конструкции и часть компонентов выполнены с помощью 3D-печати. При этом инженеры разработчика уточняют, что плотность топливной загрузки достигает 90 %.

Напомним, в ноябре этого года компанией «Space Energy» уже проведен успешный пуск прототипа ракеты, во время которого были отработаны все системы, а теперь она готовится к выходу на рынок услуг по доставке оборудования на орбиту, имея собственную ракету-носитель.

#космос #технологии #Камчатка #ракета #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
