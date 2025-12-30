Baltijas balss logotype
Рассекречена отмененная версия Windows 0 187

Техно
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рассекречена отмененная версия Windows
ФОТО: Unsplash

Microsoft разработала версию Windows для складных смартфонов, но отменила ОС.

Компания Microsoft работала над специальной версией Windows для складных смартфонов, но в итоге отменила ее. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты сослались на разработчика Густава Монсе, который получил в свое распоряжение недоделанную сборку операционной системы под кодовым названием Andromeda. По словам специалиста, ОС создавали под складные смартфоны Microsoft — она должна была стать продолжением Windows Phone. Однако проект закрыли.

Монсе удалось упаковать рассекреченную версию Windows в установочный файл и загрузить на смартфон Surface Duo, который вышел в 2021 году. Оказалось, что ОС отображает интерфейс на двух экранах: приложения по умолчанию открываются слева, но можно перенести их на второй экран. Также многие привычные элементы Windows — вроде меню «Пуск» — скрыты, но их можно вызвать свайпом от левого или правого края экрана.

По словам энтузиаста, гаджет под управлением Andromeda OS можно было бы использовать в качестве цифрового блокнота. Также на базе ОС должны были работать программы, написанные под Windows. Журналисты добавили, что с 2016 по 2018 год в Microsoft пытались вывести Windows Phone на новый уровень, но все попытки обернулись крахом, компания ушла с рынка смартфонов.

#microsoft #технологии #windows #смартфоны
