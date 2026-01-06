Baltijas balss logotype
Тревожные новости для Земли: ледяная шапка Гренландии исчезла не так давно, как считалось 0 405

Техно
Дата публикации: 06.01.2026
Focus
Изображение к статье: Тревожные новости для Земли: ледяная шапка Гренландии исчезла не так давно, как считалось
ФОТО: Unsplash

Первое исследование в рамках проекта GreenDrill сделало тревожное открытие: гренландская ледяная шапка Прудхо-Доум полностью исчезла всего 7000 лет назад — то есть, намного позже, чем считали ученые.

Первое исследование, проведенное в рамках проекта GreenDrill и возглавляемое Университетом Буффало, было сосредоточено на сборе образцов горных и осадочных пород, погребенных под Гренландским ледяным щитом. Ученые изучили образцы и сделали тревожное открытие: ледяная шапка Прудхо-Дом полностью исчезла приблизительно 7000 лет назад — простыми словами, намного позже, чем считалось ранее, пишет PHYS.org.

Результаты новой работы ученых предполагают, что эта высокая точка на северо-западной части ледникового щита очень чувствительна к относительно мягким температурам голоцена — межледникового периода, начавшегося 11 000 лет назад и продолжающегося до сих пор.

По словам соруководителя проекта, профессора Колледжа искусств и наук Университета Буффало Джейсона Бринера, этот период в истории Земли известен своей климатической стабильностью, когда люди впервые начали развивать земледелие и делать первые шаги к цивилизации. Таким образом, естественные, умеренные климатические изменения того времени растопили ледяную шапку Прудхо-Доум и удерживали ледник в отступлении потенциально тысячи лет. Если это так, возможно, лишь вопрос времени, прежде чем он начнет отслаиваться под воздействием нынешних климатических изменений.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы керна, взятые с глубины 500 метров во время экспедиции на вершине Прудхо-Доум в 2023 году. Далее команда применила метод люминесцентного датирования осадочных пород.

По словам ученых, когда осадочные породы захоронены, электроны могут оказаться захваченными внутри их минеральных зерен из-за естественного излучения и остаются там до тех пор, пока осадочные породы вновь не подвергнутся воздействию света. После чего они излучают измеримое свечение. Ученые использовали интенсивность этого свечения и обнаружили, что осадочные породы Прудхо-Доум в последний раз подвергались воздействию дневного света примерно 6000–8200 лет назад.

Данные указывают на то, что ледник растаял где-то до этого периода — предположительно, это произошло в начале голоцена, когда температура была примерно на 3-5 градусов по Цельсию выше, чем сегодня. Однако наиболее тревожным, по словам ученых, является то, что, согласно некоторым прогнозам, мы можем достичь такого уровня потепления в Прудхо-Доум к 2100 году.

Результаты новой работы ученых также имеют значение для прогнозирования повышения уровня моря. Анализ уязвимых районов вдоль края ледникового покрова, таких как Прудхо-Доум, может дать ученым представление о том, где ледник растает первым и, следовательно, какие прибрежные сообщества находятся в наибольшей непосредственной опасности.

Фокус

Читайте нас также:
#климат #наука #экология #Гренландия #исследования #изменение климата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео