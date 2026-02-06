Baltijas balss logotype
«Угрожает физическому и психическому здоровью, отключает мозг» – Европа готова оштрафовать TikTok

Техно
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
ФОТО: pixabay

Еврокомиссия пришла к предварительному выводу о несоблюдении цифрового законодательства ЕС со стороны платформы TikTok – из-за "дизайна, вызывающего зависимость", сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Расследование Еврокомиссии предварительно пришло к выводу, что ряд особенностей дизайна приложения TikTok способствуют возникновению зависимости и таким образом представляют собой нарушение цифрового законодательства ЕС.

Это, в частности, возможность непрерывно листать контент, автоматическое воспроизведение видео, пуш-уведомления, персонализированная система рекомендаций.

"Расследование предварительно указывает на то, что TikTok не провела адекватную оценку того, как эти "заманивающие" особенности могут нанести вред физическому и психологическому здоровью пользователей, в частности несовершеннолетних и взрослых из уязвимых категорий... Постоянно "вознаграждая" пользователей новым контентом, особенности дизайна TikTok подталкивают их к дальнейшему просмотру и переключают мозг в "режим автопилота", – отмечается в сообщении.

Также определили, что разработчики TikTok не ввели предохранители от компульсивного использования приложения – индикаторов, которые будут показывать, сколько времени несовершеннолетние проводят там в позднее время, как часто пользователи открывают приложение и т.д.

После публикации этого заключения TikTok может, после ознакомления с ним, выдвинуть контраргументы и предоставить письменный ответ. Параллельно специалисты Еврокомиссии проконсультируются с Европейским советом по вопросам цифровых услуг.

#TikTok #социальные сети #Еврокомиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
