54-летняя Кристина Орбакайте порадовала поклонников свежими снимками, опубликовав их в личном блоге. Певица предстала в ярком и смелом образе, который сразу привлёк внимание подписчиков.

На фотографиях артистка позирует на фоне мраморной лестницы с ковровой дорожкой. Для съёмки она выбрала тёмный комбинезон с глубоким декольте, украшенный пайетками. Образ дополнили пушистая накидка и лаковые сапоги, придавшие наряду ещё больше выразительности.

Фото: Instagram.

Под публикацией Орбакайте лаконично подписала: «slavic style».

Пользователи соцсетей активно отреагировали на новые кадры. В комментариях певицу засыпали комплиментами, отметив её стиль и эффектный внешний вид. Многие признались, что не могут оторвать взгляд от снимков и назвали образ роскошным и запоминающимся.

«Роскошная, нереальная, что‑то из другой планеты», «Кристина, это огонь! Шик, роскошь, стиль», «Глаз не оторвать», — написали поклонники в комментариях.

Ранее артистка также делилась моментами из повседневной жизни — например, показала, как проводит время с супругом Михаилом Земцовым во время шопинга. Однако, по её словам, поход по магазинам оказался не таким удачным, как ожидалось.