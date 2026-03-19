Сейм отклонил предложение разрешить жителям досрочно изымать накопления второго пенсионного уровня. Хотя большинство депутатов эту инициативу не поддержало, она вызвала широкие и противоречивые дискуссии в обществе и среди политиков.

В обществе существует ошибочное представление о том, кому на самом деле принадлежат эти средства, такое мнение в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!» высказал экономист Гунтар Витолс.

«Может, тогда вообще махнуть на всё рукой! Все говорят — давайте вернем деньги. Хорошо, вернем деньги, ликвидируем систему. Тот, кто эти деньги внес, тот их и получит обратно. Но кто их внес? Государство», — пояснил экономист, подчеркнув, что взносы производятся из «обязательного налога на зарплату», то есть социальных страховых взносов.

По его мнению, люди ошибочно считают эти накопления полностью своими деньгами, которые можно свободно изъять в любой момент.

«Потому что ты заплатил обязательный налог на зарплату — социальные страховые взносы. Их всё равно забирают. Можно ввести систему — часть процентов зачисляется в этот накопительный фонд и накапливается. У людей начинает рябить в глазах, что там что-то копится… Если люди говорят, что плохо, что эти деньги там лежат, я говорю — давайте поступим честно. Государство внесло, государство забирает и возвращает в систему первого уровня», — добавил он.

Витолс также резко критикует подобное мышление, называя его мракобесием. «Если есть такое мракобесие — я называю это мракобесием — считать, что это твои деньги и можно их вытащить. Я говорю: давайте вернем всё как было, отдадим обратно. Хотели? Получите!» — заявил Витолс.