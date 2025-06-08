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Какой породы коричневые полосатые кошки, которых мы часто видим на улице? 0 2864

В мире животных
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Какой породы коричневые полосатые кошки, которых мы часто видим на улице?

Табби — так называется самый популярный окрас кошек, коричневый в полоску. Он встречается у многих пород. Полосатый рисунок на шерсти обусловлен действием гена агути, который формирует чередующиеся цветные полосы на каждом волоске.

Полосатый рисунок на шерсти

У кошек с таким окрасом часто бывает М-образная отметина на лбу, полосы на лапах и хвосте, а также завитки или пятна на боках. У коричневых табби с рисунком «скумбрия» полосы узкие и параллельные, а у тикированных табби шерсть напоминает смесь соли и перца из-за чередования светлых и тёмных волосков.

Ассоциация любителей кошек признаёт коричневый табби стандартным окрасом для многих пород кошек.

Породы кошек с окрасом коричневый табби

Коричневый табби встречается у таких пород, как мейн-кун, британская, европейская и американская короткошёрстные. Также этот окрас бывает у длинношёрстных пород, например, персидской.

Генетика и цветовые вариации

Полосатые кошки могут быть разных цветов: коричневого, оранжевого, голубого (серого) и серебристого. У некоторых табби могут быть кремовые или белые акценты на морде, груди и лапах. Оранжевые табби чаще всего бывают самцами, тогда как коричневые могут быть как самцами, так и самками.

Генетика играет ключевую роль в окрасе шерсти: один и тот же ген агути даёт разные результаты в зависимости от комбинации аллелей.

Однако большинство кошек на улице — беспородные, а их окрас — результат естественного отбора и наследования.

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