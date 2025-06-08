Кошки больше недолюбливают других кошек, чем собак

Согласно результатам опроса ветеринаров, кошки гораздо чаще испытывают стресс и проблемы с поведением, если живут с другими кошками, нежели с собаками.

Британская ветеринарная ассоциация провела опрос среди 520 специалистов, попросив их назвать основные проблемы со здоровьем и благополучием кошек, посещающих их клиники. В итоге 41 % респондентов отметили проблемы, связанные с поведением или стрессом, вызванным проживанием в семьях с несколькими кошками.

Для сравнения: трудности, связанные с проживанием с собаками или другими питомцами, упомянули лишь 7 % ветеринаров.

Доктор Ж. Шоттон выделила три ключевых фактора, которые влияют на поведение кошек в многокошачьих семьях:

совместимость кошек в группе; наличие и доступность ресурсов, таких как корм, вода и лотки; плотность «кошачьего населения» на одной территории.

Кошка, испытывающая стресс, часто мяукает, чрезмерно ухаживает за собой, проявляет нежелательное поведение при мочеиспускании и может становиться агрессивной.