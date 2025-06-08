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Почему кошка кусается? 0 1006

В мире животных
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Почему кошка кусается?

Многие кошки, особенно молодые, во время игры могут кусаться. Легкое покусывание — это естественный инстинкт, связанный с обучением контролю над прикусом. На ранних этапах этому навыку способствует мать-кошка и братья-сестры по помету.

Взрослые кошки иногда осторожно покусывают хозяина во время ласк. Эти так называемые «укусы любви» не предназначены для причинения боли или вреда.

Как понять язык тела кошки

Очень важно следить за предупреждающими сигналами: прижатыми ушами, подергивающимся хвостом или внезапным напряжением тела. Эти признаки говорят о том, что кошка перевозбуждена или готова начать грубую игру.

Перенаправленная агрессия

Иногда кошка испытывает сильное раздражение или возбуждение, вызванное другими животными или внешними факторами. Тогда она может неожиданно напасть на кого-то, кто оказался рядом.

Проблемы со здоровьем

Болезненные состояния — например, заболевания зубов, артрит или проблемы с желудочно-кишечным трактом — могут вызывать у кошки дискомфорт, повышая вероятность укусов.

Если кошка отказывается от еды, выглядит напряженной при приеме пищи или демонстрирует дискомфорт во рту, стоит показать ее ветеринару для осмотра и диагностики возможных заболеваний.

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