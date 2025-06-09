В США кошка выжила после падения с высоты 120 метров

В национальном парке Брайс-Каньон (США) 12-летняя кошка по кличке Мираж чудом выжила, сорвавшись со 120-метровой высоты. Кошка находилась в переноске, которая каким-то образом защитила её от гибели.

Инцидент произошёл 29 апреля, когда её владельцы — 45-летний М. Наннен и 58-летняя Б. Крейн — перелезли через ограду в национальном парке и вместе с питомицей сорвались вниз. Увы, владельцы погибли.

По словам спасателей, удивительно, что Мираж осталась в переноске во время падения. Несмотря на серьёзные травмы, животное выжило благодаря помощи ветеринаров. После курса реабилитации в специализированной клинике Лас-Вегаса кошка полностью восстановилась. Её забрала к себе пилот Ч. Тугау, которая участвовала в спасательной операции, сообщает ABC News.

Ветеринары отмечают, что спасение кошки — настоящее чудо, так как падение с такой высоты обычно смертельно для животных.