Котёнка спасли из трубы благодаря записанному мяуканью

В американском штате Нью-Йорк котёнка удалось вызволить из подземной трубы довольно необычным способом.

Малыша, застрявшего в трубе на глубине около 3–5 метров, услышала П. Галлахер. Она вызвала спасателей и рассказала о мяуканье, доносившемся из-под земли.

Прибывший на место спасатель Д. Дебакер нашёл креативное решение: он использовал запись мяуканья, чтобы привлечь внимание котёнка. Услышав звук, кроха приблизился к поверхности, где спасатель его поймал и вытащил.

Ветеринары осмотрели котёнка и оказали ему необходимую помощь. По словам спасателя, неподалёку может находиться семья малыша — мама и другие котята. Дебакер надеется, что и их удастся спасти, сообщает CBS News.