Рагамаффин — плюшевый мишка из семейства кошачьих

Рагамаффин — крупная пушистая кошка, похожая на мурлыкающего плюшевого мишку. Тесно связана с рэгдоллом, но все же это совсем другая порода.

Название «рагамаффин» может показаться причудливым, но оно уходит корнями в историю породы, которая берет начало в 1990-х гг., когда группа заводчиков рэгдоллов откололась от первоначальной линии, основанной Энн Бейкер.

Бейкер зарегистрировала торговую марку под названием «рэгдолл», в связи с чем новая группа выбрала «рагамаффин», чтобы подчеркнуть и связь, и независимость.

Отличия рагамаффинов от рэгдоллов

Рагамаффины имеют широкие плечи и грудь, умеренно тяжелые мышцы. У них прямоугольный тип тела, жировая подушечка внизу живота, милое выражение мордочки и опущенный носик.

У этих кошек шелковистая шерсть, окрашенная в разные цвета и узоры — от классических однотонных до табби, сиреневых и палевых. А удлиненный мех вокруг шеи придает этим животным львиный вид.

Кошка, созданная для семьи

Рагамаффин — общительная, любопытная и невероятно любящая кошка, прекрасно чувствующая себя в домашней обстановке с другими кошками и собаками или детьми. Ее часто можно увидеть гоняющейся за маленькими игрушками, бездельничающей на солнце или следующей за хозяином из комнаты в комнату.