Как защитить питомцев от жары: советы ветеринара

Жару с трудом переносят и люди, и животные, заявил ветврач М. Шеляков и перечислил методы охлаждения питомцев.

Так, если речь идет о собаках, надо принимать во внимание породу и размер. Во избежание жары следует отправляться на прогулку рано утром или вечером. Это наиболее актуально для мелких и темных пород, хотя и у крупных есть риск перегрева, информирует Life.

Симптомы перегрева у животного могут включать слабость, дрожь, потерю сознания, усиленное слюноотделение и «стеклянный» взгляд. При их появлении питомца нужно перенести в прохладное место, дать воду и смочить шерсть. Если состояние не улучшается, следует обратиться к ветеринару.

Для дополнительной защиты в жару можно использовать специальные охлаждающие коврики, но применять их нужно осторожно, чтобы не переохладить питомца.

Кошки обычно менее активны и реже страдают от перегрева. Если в доме есть решётки или сетки на окнах, их рекомендуется оставлять открытыми, чтобы питомец мог выбрать прохладное место.

Птицам и хомякам важно обеспечить тень и доступ к воде, заключил эксперт.