5 пород кошек бобтейл — с умилительно короткими хвостами

У кошки бобтейл хвост значительно короче, чем у типичной домашней кошки. Обычно он является результатом естественной генетической мутации, хотя в некоторых случаях это результат селекции.

Эти кошки иногда имеют довольно дикий вид, но не стоит обманываться. Зачастую они ласковы, общительны и похожи на собак.

Американский бобтейл

Эта порода, происходящая из США, была выведена Джоном и Брендой Сандерс. История гласит, что они нашли короткохвостого котенка по имени Йоди в индейской резервации в Аризоне и скрестили его со своей кошкой.

Получилась кошка среднего размера с полудлинной шерстью, широкой грудью и дружелюбным характером. Она известна тем, что формирует прочные связи с людьми и даже любит гулять на поводке.

Японский бобтейл

Эти элегантные кошки являются символом удачи в Японии. Их хвосты напоминают помпоны. Это весьма энергичные и голосистые животные, да еще и отличные мышеловы.

Пикси-боб

Ходят слухи, что эта кошка произошла от рысей. Данная порода имеет дикий внешний вид и короткий хвост. Как и американских бобтейлов, их селективно разводят по темпераменту и внешности.

Меконгский бобтейл

Королевская порода родом из Юго-Восточной Азии, известная голубыми глазами, коротким хвостом и стройным телосложением. Это одна из менее популярных, но, тем не менее, потрясающих пород бобтейлов.