Биомасса муравьёв превысила массу всех диких птиц и млекопитающих

Муравьи — одни из самых многочисленных существ на Земле. Учёные оценивают их общее количество примерно в 20 квадриллионов особей, что превышает биомассу всех диких птиц и млекопитающих вместе взятых. Это около 20 % от человеческой биомассы, хотя исследователи отмечают, что данные, вероятно, занижены из-за недостатка информации по некоторым регионам и видам.

Большинство муравьёв обитает в тропических и субтропических лесах и саваннах, где плотность муравейников в четыре раза выше, чем в кустарниковых зонах. В засушливых регионах чаще встречаются муравьи, выходящие на поверхность в поисках пищи. Однако в ряде частей мира данные о численности и распространении этих насекомых пока остаются ограниченными.

Сегодня известно более 15 700 видов и подвидов муравьёв, распространённых практически по всем континентам, кроме Антарктиды. На некоторых территориях, включая Исландию, Гренландию и удалённые острова, муравьи отсутствуют.

Эволюция муравьёв на протяжении последних 60 миллионов лет шла параллельно с развитием растений. Например, выделение воды через листья способствовало формированию влажных лесных экосистем. Муравьи же адаптировались, переместив гнёзда с земли на деревья и осваивая новые среды обитания.