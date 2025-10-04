Baltijas balss logotype
«Лучше кота завести». Турист предъявил претензии к ленивым львам 0 125

В мире животных
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Лучше кота завести». Турист предъявил претензии к ленивым львам

Кенийские львы подвергаются нападкам. Но на этот раз угроза исходит не от их сородичей и не от браконьеров, а от хейтеров в соцсетях.

Там появляется все больше постов, высмеивающих лень этих больших кошек. Некоторые туристы выражают разочарование, обнаружив спокойных созданий вместо свирепых охотников, которых они привыкли видеть по телевизору.

Самым популярным среди подобных публикаций стало видео, выложенное в TikTok путешественником с ником Giorebil.

«Поезжайте в Кению, увидите львов», — написал он, намекая, что львам в стране приписывают незаслуженную славу.

На кадрах ролика запечатлены львы, отдыхающие в различных позах в заповедниках. Выглядят они почти ручными и совсем не похожими на грозных хищников, которых живописуют документальные фильмы.

По словам недовольного туриста, львы только «спят, едят и снова спят». «Лучше кота завести», — возмутился он.

За пару дней это видео собрало больше 18 000 комментариев, в которых кенийцы встали на защиту львов: «А вы чего ожидали?»

Среди комментаторов был музыкант Биен-Айме Бараза, который поинтересовался: «Вы что, хотели, чтобы Симба и Нала станцевали для вас?»

Наблюдение за львами — главная причина, по которой туристы стекаются в национальные парки и заповедники Кении, привлекая около 3,74 миллиона посетителей ежегодно. Популяция львов растет: несколько лет назад их насчитывалось 2589 особей, а в таких частных охранных территориях, как Ол Педжета, предлагают даже трекинг львов — вроде индивидуального сафари.

Однако не всем туристам удается увидеть, как львы развивают высокую скорость, чтобы поймать добычу.

Для львов вполне типично «спать, есть и снова спать», объясняет Исаак Леколул из Службы охраны дикой природы Кении (KWS). По его словам, днем скорее можно застать львов, бездельничающих, а не охотящихся.

«Они ведут ночной образ жизни», — напоминает эксперт, подразумевая, что они более активны в темное время суток.

Туристам, рассчитывающим застать львов в деле, лучше выбирать другое время.

«Раннее утро — лучшее время. Рано утром или поздно вечером. Поздним вечером мы застаем их еще немного вялыми, а вот рано утром они все еще довольно активны. Потому что обычно они очень активны ночью», — уточняет Леколул, возглавляющий ветеринарную службу в KWS.

Он отверг обвинения в адрес львов, на которые не скупится сетевая общественность: «Это не лень. Для львов не является отклонением от нормы спать часами. Они отдыхают почти две трети времени».

Национальный парк Найроби — одно из лучших мест для наблюдения за львами, так как посетителям не придется ехать далеко, чтобы их найти; на более обширных территориях, таких как Цаво и Амбосели, возможно, придется проделать долгий путь, добавил специалист.

«Вы можете найти их просто отдыхающими на дороге. Они не такие уж пугливые», — заключил Леколул.

По данным KWS, львы могут отдыхать или спать до 16–20 часов в сутки: «Это один из самых высоких показателей покоя среди млекопитающих».

Одна из причин такого образа жизни — энергосбережение.

«Охота требует больших затрат энергии. Львы полагаются на короткие, мощные всплески скорости, а не на выносливость. Отдых помогает им экономить энергию для охоты. То, что кажется "ленью", на самом деле — стратегия адаптации. Львы балансируют между использованием энергии и эффективностью выживания. Они могут позволить себе так много отдыхать, потому что, в отличие от животных-жертв, им не нужно постоянно быть настороже и искать пищу», — сообщили в KWS.

