Собака «наградила» своего хозяина редкой бактерией, вызвавшей пневмонию и сепсис. Об этом случае сообщили врачи больницы на острове Ла Гомера (Канарские острова, Испания) в журнале Respiratory Medicine Case Reports.

71-летний местный житель, чье имя не раскрывается, был госпитализирован с жалобами на одышку, кашель, диарею, высокую температуру, слабость и озноб, которые продолжались уже неделю. До появления этих симптомов мужчина чувствовал себя относительно хорошо, несмотря на наличие диабета 2-го типа, гипертонии и обструктивной болезни легких. Он жил в небольшом городке со своей женой и любимой чихуахуа.

Анализ крови показал высокий уровень воспалительных процессов и нарушения функции почек, а рентгенография выявила плотное затемнение в правом легком. Врачи поставили диагноз: «бактериальная пневмония, осложненная септическим шоком».

Тяжелое состояние пациента было вызвано патогенной бактерией Pasteurella multocida, которой люди могут заразиться от домашних животных и птиц. Врачи предположили, что инфекция попала в организм мужчины через слюну собаки, когда та его лизнула.

Мужчина провел в больнице 25 дней, получая лечение различными антибиотиками. Однако у него развился некроз легкого. В какой-то момент его состояние стало настолько критическим, что его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. После выписки пациенту потребовалась дополнительная кислородная поддержка на дому. Тем не менее, спустя полгода он полностью восстановился.