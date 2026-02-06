Каждый месяц в интернете появляются видео, где коты «разговаривают», как люди. «О нет», — восклицает питомец во время купания, «Норма», — умоляет кот, прося хозяйку остановиться. Но действительно ли это так?

К сожалению, в большинстве случаев «речь» котов выглядит довольно натянуто. Несмотря на наше желание, чтобы пушистые друзья общались с нами, они, скорее, просто издают громкие звуки...

Тем не менее, существуют исследования, которые утверждают, что коты способны подражать человеческим звукам. Например, Сюзанна Шетц, лингвист из Университета Лунда в Швеции, отмечает, что кошки могут имитировать человеческие голоса, но это больше связано с интонацией, чем с четкостью произношения.

«Кошки способны подстраиваться под мелодические особенности голосов своих хозяев, чтобы установить контакт, выпрашивая еду или привлекая внимание», — поясняет Шетц. Эта способность может быть объяснена эволюцией и связана с другой особенностью котов.

Вы, возможно, замечали, что коты иногда начинают стрекотать, когда видят птиц. Исследования показывают, что это происходит, потому что кошки адаптируются к своим жертвам, чтобы снизить их настороженность. Если животные могут имитировать звуки своих жертв, почему бы им не делать то же самое с людьми?

Что касается четкости произношения, то здесь все просто. Даже если предположить, что животное может запомнить звук и связать его со значением, оно не сможет произнести слово, так как у котов отсутствуют такие же голосовые связки и форма рта, как у нас.

Тем не менее, исследования показывают, что коты способны обучаться и успешно имитировать поведение своих хозяев. Эксперименты продемонстрировали, что кошки могут копировать действия владельцев в контролируемых научных условиях. Это свидетельствует о том, что наши пушистые спутники умеют наблюдать за нами и учиться.