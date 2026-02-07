Baltijas balss logotype
Почему летучие мыши иногда сталкиваются со стенами во время полета? 0 74

В мире животных
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему летучие мыши иногда сталкиваются со стенами во время полета?

Летучие мыши используют эхолокацию для передвижения и обнаружения добычи, воспринимая отраженные ультразвуковые волны. Тем не менее, иногда они врезаются в стены. В чем причина этого явления?

 

Летучие мыши способны находить свою добычу, такую как комары и другие мелкие насекомые, благодаря акустическим волнам. Эхолокация позволяет этим существам определять местоположение как небольших, так и крупных объектов, а также их форму и размеры. Мозг летучей мыши анализирует частоту, длину волны и громкость звуков, которые она улавливает, и может за считанные доли секунды «определить» местоположение объекта.

Тем не менее, иногда летучие мыши сталкиваются со стенами, даже если заранее их обнаружили с помощью эхолокации. Почему это происходит? Дело в том, что такое поведение связано с ошибками в акустическом восприятии, а не с ограничениями самой системы эхолокации.

Исследования показали, что летучие мыши сталкиваются с длинными стенами, имеющими множество пор, которые создают слабое эхо. Ультразвук, излучаемый животным, поглощается стенами и не отражается обратно, что создает иллюзию отсутствия препятствия. Поведение летучих мышей указывает на то, что они неправильно интерпретируют сигнал, полученный через эхолокацию.

По мнению исследователей, причиной столкновений летучих мышей со стенами является неестественное сочетание большого объекта и слабого эха от него. Это нарушает сенсорное восприятие летучих мышей и заставляет их игнорировать препятствие, подобно тому, как люди натыкаются на прозрачные преграды.

Оставить комментарий

