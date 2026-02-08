Baltijas balss logotype
Деринкую: как куры помогли обнаружить огромный подземный город

В мире животных
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деринкую: как куры помогли обнаружить огромный подземный город

Подземный город Деринкую в Каппадокии был случайно обнаружен в 1963 году, когда местный житель, разыскивая пропавших кур, наткнулся на скрытый проход в стене собственного дома.

Этот грандиозный подземный комплекс, высеченный в мягком вулканическом туфе, уходит примерно на 85 метров вглубь земли и включает 18 уровней. В период расцвета он мог вмещать до 20 000 человек, служа надёжным убежищем на протяжении многих веков.

Город был практически полностью автономным: здесь находились жилые помещения, склады, колодцы, вентиляционные шахты, конюшни, винные погреба и даже тюрьмы. Историки считают, что строительство комплекса могли начать ещё хетты или фригийцы, однако наибольшую известность Деринкую получил как убежище для христиан, скрывавшихся от римских гонений. Позднее город использовался населением во время арабо-византийских войн и монгольских нашествий.

Сегодня Деринкую, наряду с другими подземными городами Каппадокии, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, напоминая о человеческой изобретательности и стойкости. А вот пропавших кур так и не нашли.

#история #туризм #археология #архитектура #исследования #христианство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
