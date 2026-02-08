Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Помнят ли кошки маму? А первого хозяина? 0 302

В мире животных
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Помнят ли кошки маму? А первого хозяина?

Согласно исследованиям, в памяти кошек сохраняется не само действие, а обстоятельства, при которых оно произошло. Иначе говоря, эти животные обладают эпизодической памятью.

Устройство кошачьей памяти

В кошачьей памяти хранятся события, которые требуются для выживания или, если речь о домашних питомцах, — для комфортного существования.

Не имеет значения, как именно животное получило информацию. Большая ее часть хранится в его мозгу на протяжении всей жизни.

Помнят ли коты первого хозяина?

У кота воспоминания появляются через ассоциации. Добрый и заботливый хозяин всегда будет в его памяти. А если питомец переживет жестокое обращение, ему будет сложно доверять человеку.

Если хозяин играл значимую роль в жизни кошки, она обязательно его запомнит.

Помнят ли коты спасителей?

Скорее всего, коты запоминают своих спасителей. Нередко они могут воспроизвести в памяти подробности своей жизни до спасения.

Помнят ли коты маму?

Чаще всего подросший котенок по прошествии времени не признает в кошке собственную маму. А та воспринимает его как своего соперника: приблизительно спустя полгода после родов у нее исчезает материнский инстинкт, к тому же подросшие котята выглядят и пахнут иначе.

При этом мама с котятами может ужиться в одном доме. Но не из-за родственных уз, а потому что за ними хорошо ухаживают.

Читайте нас также:
#домашние животные #животные #кошки #память #семья #воспитание #поведение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что едят панды помимо бамбука?
Изображение к статье: Видят ли собаки сны?
Изображение к статье: В Британии вырос спрос на собак для личной охраны
Изображение к статье: Новое меню: волков заметили за охотой на морских выдр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео