Согласно исследованиям, в памяти кошек сохраняется не само действие, а обстоятельства, при которых оно произошло. Иначе говоря, эти животные обладают эпизодической памятью.

Устройство кошачьей памяти

В кошачьей памяти хранятся события, которые требуются для выживания или, если речь о домашних питомцах, — для комфортного существования.

Не имеет значения, как именно животное получило информацию. Большая ее часть хранится в его мозгу на протяжении всей жизни.

Помнят ли коты первого хозяина?

У кота воспоминания появляются через ассоциации. Добрый и заботливый хозяин всегда будет в его памяти. А если питомец переживет жестокое обращение, ему будет сложно доверять человеку.

Если хозяин играл значимую роль в жизни кошки, она обязательно его запомнит.

Помнят ли коты спасителей?

Скорее всего, коты запоминают своих спасителей. Нередко они могут воспроизвести в памяти подробности своей жизни до спасения.

Помнят ли коты маму?

Чаще всего подросший котенок по прошествии времени не признает в кошке собственную маму. А та воспринимает его как своего соперника: приблизительно спустя полгода после родов у нее исчезает материнский инстинкт, к тому же подросшие котята выглядят и пахнут иначе.

При этом мама с котятами может ужиться в одном доме. Но не из-за родственных уз, а потому что за ними хорошо ухаживают.