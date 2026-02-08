Согласно исследованиям, в памяти кошек сохраняется не само действие, а обстоятельства, при которых оно произошло. Иначе говоря, эти животные обладают эпизодической памятью.
Устройство кошачьей памяти
В кошачьей памяти хранятся события, которые требуются для выживания или, если речь о домашних питомцах, — для комфортного существования.
Не имеет значения, как именно животное получило информацию. Большая ее часть хранится в его мозгу на протяжении всей жизни.
Помнят ли коты первого хозяина?
У кота воспоминания появляются через ассоциации. Добрый и заботливый хозяин всегда будет в его памяти. А если питомец переживет жестокое обращение, ему будет сложно доверять человеку.
Если хозяин играл значимую роль в жизни кошки, она обязательно его запомнит.
Помнят ли коты спасителей?
Скорее всего, коты запоминают своих спасителей. Нередко они могут воспроизвести в памяти подробности своей жизни до спасения.
Помнят ли коты маму?
Чаще всего подросший котенок по прошествии времени не признает в кошке собственную маму. А та воспринимает его как своего соперника: приблизительно спустя полгода после родов у нее исчезает материнский инстинкт, к тому же подросшие котята выглядят и пахнут иначе.
При этом мама с котятами может ужиться в одном доме. Но не из-за родственных уз, а потому что за ними хорошо ухаживают.
