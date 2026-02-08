Впервые за всю историю наблюдений был задокументирован случай каннибализма у постметаморфных (прошедших стадию головастика) жаб вида Rhinella atacamensis в пустыне Атакама в Чили.

Студент-биолог зафиксировал, как более крупная молодая жаба целиком проглотила меньшую по размеру особь в небольшом изолированном пруду. Это наблюдение считается крайне редким, поскольку большинство известных случаев каннибализма у амфибий приходится на стадии яиц или личинок, когда особи находятся в плотном скоплении в воде.

Учёные предполагают, что подобное поведение может представлять собой крайнюю адаптацию к суровым условиям пустыни. Ограниченный доступ к пище и воде в изолированных водоёмах усиливает внутривидовую конкуренцию и может вынуждать молодых жаб использовать любую доступную возможность для питания, включая поедание сородичей.

Хотя единичное наблюдение не позволяет судить о распространённости такого поведения, оно расширяет представления о естественной истории вида и подчёркивает важность сохранения хрупких пустынных водных экосистем. В подобных условиях даже редкие формы поведения могут влиять на динамику популяций и, потенциально, способствовать распространению паразитов среди особей.