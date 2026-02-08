Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб 0 70

В мире животных
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб

Впервые за всю историю наблюдений был задокументирован случай каннибализма у постметаморфных (прошедших стадию головастика) жаб вида Rhinella atacamensis в пустыне Атакама в Чили.

Студент-биолог зафиксировал, как более крупная молодая жаба целиком проглотила меньшую по размеру особь в небольшом изолированном пруду. Это наблюдение считается крайне редким, поскольку большинство известных случаев каннибализма у амфибий приходится на стадии яиц или личинок, когда особи находятся в плотном скоплении в воде.

Учёные предполагают, что подобное поведение может представлять собой крайнюю адаптацию к суровым условиям пустыни. Ограниченный доступ к пище и воде в изолированных водоёмах усиливает внутривидовую конкуренцию и может вынуждать молодых жаб использовать любую доступную возможность для питания, включая поедание сородичей.

Хотя единичное наблюдение не позволяет судить о распространённости такого поведения, оно расширяет представления о естественной истории вида и подчёркивает важность сохранения хрупких пустынных водных экосистем. В подобных условиях даже редкие формы поведения могут влиять на динамику популяций и, потенциально, способствовать распространению паразитов среди особей.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что едят панды помимо бамбука?
Изображение к статье: Видят ли собаки сны?
Изображение к статье: В Британии вырос спрос на собак для личной охраны
Изображение к статье: Новое меню: волков заметили за охотой на морских выдр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео