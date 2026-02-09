Baltijas balss logotype
Эксперт по птицеводству объяснил, почему не стоит целовать цыплят 0 146

В мире животных
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт по птицеводству объяснил, почему не стоит целовать цыплят

Доктор Грег Арчер, специалист по птицеводству из Техасского университета A&M, выделил несколько причин, по которым не рекомендуется приближать цыплят и кур к лицу или целовать их. Это объяснение стало актуальным на фоне американской традиции ежегодного празднования Национального дня объятий с курицами, сообщает научный портал phys.org.

 

Грег Арчер подчеркивает, что близкий контакт с домашней птицей следует избегать по нескольким причинам. В частности, на клюве и перьях птиц могут находиться опасные для человека патогены — бактерии и внешние паразиты. Наиболее распространёнными бактериями являются сальмонеллы. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США ежегодно фиксируется около 1,35 миллиона случаев заболеваний и 26,5 тысяч госпитализаций, связанных с сальмонеллами. Кроме того, на перьях домашней птицы часто можно встретить клещей, вшей, блох, клопов и других внешних паразитов.

Также стоит учитывать, что непривычное обращение может вызвать у птицы стресс или привести к травмам как самой курицы, так и человека, который её держит. «Куры любят клевать блестящие предметы, включая глаза», — приводит слова эксперта издание.

Нежелательный стресс может негативно сказаться на здоровье и благополучии курицы. «Стресс часто приводит к снижению яйценоскости и иммунитета», — отметил Грег Арчер. Он добавил, что люди, содержащие кур в личных подсобных хозяйствах, часто начинают воспринимать их как членов семьи. Хотя общение с птицами может приносить радость, оно требует ответственного подхода, обеспечивающего безопасность как для людей, так и для птиц.

Оставить комментарий

