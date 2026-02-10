Компания EDF, которая строит новую атомную электростанцию Hinkley Point C в Великобритании, планирует установить подводную акустическую систему стоимостью 700 млн фунтов стерлингов, чтобы отпугивать рыбу от водозаборных труб и уменьшить ее гибель во время охлаждения реакторов.

Эта сумма составляет примерно 1,5% от общей стоимости строительства всей станции, которая оценивается в 46 млрд фунтов.

Система, которую прозвали "рыбной дискотекой", предусматривает установку более 300 подводных динамиков, излучающих звуковые импульсы для отпугивания рыбы, специальных насадок на водозаборные трубы для замедления потока воды и системы возврата рыбы, которая все же туда попадет.

Благодаря этим затратам АЭС станет станцией с самым высоким уровнем защиты рыбы в мире.

Ожидается, что система позволит ежегодно спасать около 44 тонн рыбы – это эквивалент годового вылова небольшого рыболовецкого судна.

Кроме прямой защиты природы, это решение позволит компании избежать необходимости создавать 900 акров солончаков в качестве экологической компенсации, что также было частью их планов ранее.