Конный спорт уже давно занимает свое место в программе летних Олимпийских игр. Однако лошади – это не единственные животные, которые запоминаются участникам и зрителям Игр.

На зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере произошел забавный инцидент. В Канаде имел место милый, но несколько небрежный поступок со стороны организаторов. Один из американских туристов решил аккредитовать свою лайку для доступа в зону соревнований, и ему это удалось. Организаторов не смутило, что официальным гостем Игр стало домашнее животное.

На Олимпийских играх 2014 года произошел еще один трогательный момент, который не оставил равнодушными зрителей. Американский фристайлист Гас Кенуорти обнаружил возле олимпийского медиацентра пятерых бездомных собак. Спортсмен кормил четырех щенков и их мать на протяжении всего своего пребывания в Сочи, а в итоге решил забрать их с собой в США.