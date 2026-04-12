По многочисленным просьбам мяукающих, публикуем свежую подборку юмора для пушистых зверей и их кожаных рабов.
— Как зовут вашего кота? — Георгий Викторович. — А по-другому не могли назвать? — А по-другому он не отзывается.
У большинства кошек есть второе имя — звук открываемого холодильника.
— Ты почему утром постель не заправил? — Коты еще спали!
Если подобрал котенка на помойке, он тоже может потом сказать, что нашел тебя на помойке.
— Как зовут вашего кота? — Днем или в пять утра?
Самый лучший друг — это кот. Он никогда не скажет: «Почему ты жрешь по ночам?» Он будет жрать вместе с тобой.
Жаль, что в космос не отправляют котов. Я бы посмотрел, как эти гаденыши сбрасывают со стола вазу, а она не падает.
