По многочисленным просьбам мяукающих, публикуем свежую подборку юмора для пушистых зверей и их кожаных рабов.

— Как зовут вашего кота? — Георгий Викторович. — А по-другому не могли назвать? — А по-другому он не отзывается.

У большинства кошек есть второе имя — звук открываемого холодильника.

— Ты почему утром постель не заправил? — Коты еще спали!

Если подобрал котенка на помойке, он тоже может потом сказать, что нашел тебя на помойке.

— Как зовут вашего кота? — Днем или в пять утра?

Самый лучший друг — это кот. Он никогда не скажет: «Почему ты жрешь по ночам?» Он будет жрать вместе с тобой.

Жаль, что в космос не отправляют котов. Я бы посмотрел, как эти гаденыши сбрасывают со стола вазу, а она не падает.