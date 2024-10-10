Европейская начинка для «русского» лимузина Путина: проблемы только начинаются

"Серый" импорт запчастей пока позволяет президенту РФ ездить на "отечественном" лимузине, на который Путин демонстративно пересел на фоне конфронтации с Западом. Но проблемы с "Аурусом" только начинаются, пишет DW .

"Олицетворение достоинства и мощи, присущих русскому характеру" - так на фирменном сайте с гордостью позиционируется российский автомобиль Aurus Senat Limousine, которому, если верить производителю, "нет аналогов в мире". Этот бронированный лимузин длинной более 6,5 метров в базовой комплектации стоит в пересчете около полмиллиона евро. "Аурус Сенат" - официальный автомобиль президента России и, как утверждают российские СМИ, самый длинный госавтомобиль для первых лиц. Таким роскошным лимузином, кроме Владимира Путина, уже обзавелся и туркменский лидер, а у северокорейского вождя Ким Чен Ына "Аурусов" уже целых два. Оба - в короткой и в удлиненной версии - подарки от Путина, привезенные в Пхеньян в этом году. У самого хозяина Кремля, кроме седана есть еще и кабриолет - "парадная" версия.

В условиях санкций ЕС, которыми запрещен ввоз в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро, элитный транспорт российского производства - проект немалой важности. Для Кремля "Аурус" вместо "Мерседеса" - символ провозглашенного курса на импортозамещение, "проект, олицетворяющий возрождение промышленного и научно-технологического потенциала страны", отмечается на сайте Государственного научного центра Российской Федерации НАМИ, который разрабатывает и тестирует лимузины для путинской номенклатуры.

На практике же "российским" лимузин Путина можно назвать лишь условно. Согласно таможенным декларациям, которые DW проанализировала при помощи сервиса ImportGenius, широкая номенклатура компонентов для сборки Aurus импортируется нередко из стран, которые Кремль называет "недружественными". Так, например, итальянская компания Industrie Ilpea S.P.A поставляет стекла и резиновые уплотнители, чтобы Путину и Ким Чен Ину не дуло при быстрой езде.

Итальянский салон отечественного "Ауруса"

Радовать глаз диктаторов изящным салоном из кожи и ценных пород дерева помогает итальянская компания AV-EL. С завода в пригороде Турина в Россию поступают изысканные элементы интерьера - от ручки для коробки передач до каркаса панели приборов.

Кроме импорта часть элементов декора от итальянских дизайнеров производятся на заводе в городе Октябрьск Самарской области. За роскошный интерьер "Ауруса" собственник заводов Джорджио Вердучи в 2018 году даже получил грамоту от Владимира Путина, которой итальянец похвалился в недавнем интервью одному из самарских СМИ. 6 лет назад хозяин Кремля на инаугурации впервые передвигался на прототипе Aurus. С тех пор оба крупных итальянских поставщика остаются верными проекту "российского" лимузина. Компании не ответили на вопросы DW о том, сказывается ли на их работе над проектом в интересах российских властей война России против Украины и обвинения Владимира Путина в военных преступлениях, выдвинутые прокурором Международного уголовного суда в Гааге. Под санкции итальянская продукция для Aurus не подпадает.

Немецкие компоненты окольными путями

Для Aurus в Россию продолжает поступать и целый ряд компонентов из Германии, таких как топливные насосы и другие элементы двигателя. Однако поставки эти осуществляются не напрямую, а через посредников в других странах - Турции, Кыргызстане или Китае. При поставках через третьи страны в таможенных декларациях, доступных в базе ImportGenius, зачастую не указывается конкретный производитель, а лишь страна происхождения.

И все же DW удалось идентифицировать некоторых производителей компонентов Made in Germany. В частности, на "Аурус" ставят компрессоры ведущего японского бренда Sanden, выпущенные на производственных мощностях концерна в Европе. Отправителем указывается европейская штаб-квартира Sanden в немецком Бад Наухайме. Если до масштабной российской агрессии против Украины компрессоры японско-немецкого производства поставлялись в Россию напрямую, то с 2023 года - через зарегистрированную россиянами в Эстонии компанию Gold Solution OU. Эта фирма в феврале 2024 года попала в санкционный список США из-за поставок товаров двойного назначения в Россию в обход санкций. В то же время, санкции ЕС на эту компанию не распространяются.

"Поставки для Aurus и НАМИ были прекращены в 2022 году в соответствие с предписаниями ЕС", - заверили в немецком офисе Sanden International (Europe), отвечая на запрос DW и отметили, что попадание компрессоров в Россию после 2022 года "требует дальнейшего расследования". "В прошлом у нас не было оснований подозревать, что наша продукция могла оказаться в России", - отметили в компании. Согласно данным ImportGenius, эстонская фирма поставляла компрессоры для Aurus не напрямую разработчику НАМИ или фирме-производителю ООО "Аурус", а через Кыргызстан - на аффилированную с эстонской Gold Solution российскую фирму "Золотое решение".

Поставок в Россию для "Ауруса" нет - официально

Обходными путями продолжают поступать для установки в кремлевские лимузины и вентиляторы охлаждения двигателя от ведущего немецкого производителя Brose. Официальные прямые поставки из Германии продолжались до конца 2022 года, хотя в компании заверяют, что приняли решение прекратить сотрудничество с Россией сразу с началом полномасштабного военного вторжения в Украину. Отвечая на запрос DW, в компании пояснили, что вынуждены были выполнить полученный в начале 2022 года заказ от ООО "Аурус", полную предоплату за который не смогли вернуть заказчику из-за санкций.

Но с 2023 года Brose отказалась принимать участие в производстве кремлевских лимузинов, хотя ее продукция и не попала в санкционные списки ЕС. "После начала войны Brose поддерживала различные акции помощи беженцам из Украины, которые осуществляли сотрудники наших заводов в Чехии, Словакии и Польше. Кроме того, учредители нашей семейной компании пожертвовали один миллион евро из своих личных средств на благотворительные проекты помощи пострадавшим от войны жителям Украины и беженцам", - подчеркнули в пресс-службе Brose.

После отказа Brose сотрудничать с Россией схема поставок немецких вентиляторов для Aurus претерпела удивительные метаморфозы. Получателем товара в поставках за 2023 год значится сербско-российская фирма ООО "Гумма лайн", зарегистрированная в Самарской области. Эта фирма производит изделия из резины и не имеет ничего общего с Brose. Немецкие вентиляторы ей пересылала турецкая фирма из Анталии, не имеющая даже своего интернет-сайта.

Сначала Турция, затем Китай

В 2024 году вместо турецкого посредника появилась китайская Shanghai Sing-Glory Technology, о которой в открытых источниках нет никакой информации. Начиная с сентября 2022 года, по данным ImportGenius, эта фирма осуществила около полутора сотен поставок в Россию компонентов для Aurus - от элементов отделки салона до электроники и стеклоподъемников.

Производители в большинстве случаев в декларациях не указаны. "Мы не поддерживаем деловых отношений с указанными компаниями из Турции и Китая. Мы не имеем отношения к возможной передаче нашей продукции третьим сторонам со стороны наших клиентов", - подчеркнули в пресс-службе Brose.

Техподдержки Aurus из Германии больше не будет

Таким образом, даже отказ ряда западных компаний от сотрудничества с Россией не остановил государственную программу по обеспечению топ-чиновников "российскими" автомобилями. Однако "серый" импорт запчастей и компонентов не решит всех трудностей, вызванных отказом западных компаний обслуживать лимузины для российской номенклатуры. Открытым остается вопрос обслуживания и усовершенствования технологической "начинки" лимузинов для Кремля. Дело в том, что до 2022 года двигатели для новых моделей марки Aurus отправлялись на испытания в Германию, ведь они были разработаны в тесном сотрудничестве с Porsche Engineering. Однако в этой компании DW сообщили, что с 2022 года больше не сотрудничают с Россией.

Такой же ответ дали и в компании Bosch Engineering, которая разрабатывала совместно с НАМИ всю бортовую электронику для Aurus. "С тех пор мы не обмениваемся прототипами с российскими клиентами и не проводим для них исследования", - подчеркнула пресс-служба Bosch Engineering, отвечая на вопросы DW.