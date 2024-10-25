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В Европе наблюдается резкий рост случаев дискриминации мусульман. Кто на вершине списка? 2

В мире
Дата публикации: 25.10.2024
Postimees
В Европе наблюдается резкий рост случаев дискриминации мусульман. Кто на вершине списка?

В Европе почти каждый второй мусульманин сталкивается с расизмом и дискриминацией в своей повседневной жизни. Об этом сообщает Агентство Европейского союза по основным правам (FRA), сообщает Yle.

«Мы наблюдаем тревожный рост расизма и дискриминации мусульман в Европе», - заявила глава FRA Сирпа Раутио в комментарии агентству AFP. В 2016 году их доля составляла 39 процентов.

По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке усиливает антимусульманскую риторику и их дискриминацию. Ненависть к мусульманам усиливалась еще до нападения ХАМАС на Израиль, однако произошедшее только ухудшило ситуацию.

Исследование европейского агентства охватило 13 стран в 2021-2022 годах. В опросе приняли участие 9600 человек.

С наибольшей дискриминацией, согласно исследованию, респонденты сталкивались в Австрии, Германии и Финляндии. Мусульмане подвергаются дискриминации, например, на рынке труда, при поиске жилья, в сфере образования и здравоохранения.

Отчет FRA также показал, что помимо религии, дискриминации люди подвергаются на основании цвета кожи, определенной этнической принадлежности или иммигрантского происхождения.

#дискриминация
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Комментарии (2)

  • MI
    Marija Ivanova
    25-го октября

    В Латвии многие при виде мусвльман и правда ведут себя так как будто сами с гор только что спустились и из деревни дальше чем на рынк никуда не ездили.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го октября

    Обрыдаюсь сейчас 🤣

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