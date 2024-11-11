Новая, не самая стабильная жизнь, в которую погрузится теперь Америка, вполне может мотивировать часть "тримды" вернуться в родные края.

По крайней мере, расчет на это содержится в планах по работе с латышской общиной, которые обобщила министр юстиции Инесе Либиня–Эгнере ("Новое Единство") на заседании правительства.

Изначально проект работы с диаспорой стартовал в ковидном 2021 году, теперь его продлили до 2026 года, то бишь захватили и расцвет будущего президента–республиканца.

"Ясно обозначились главные направления, которым также в этом Втором плане нужно привлечь особое внимание, — подчеркивается в документе, завизированном главой Минюста. — Это изучение латышского языка и культуры, сохранение и развитие вне Латвии, содействие гражданскому и политическому соучастию диаспоры, в т. ч. работе с молодежью диаспоры, вовлечением диаспоры в развитие народного хозяйства и науки Латвии, а также в государственное управление и создание предпосылок для содействия реэмиграции.

Еще одна существенная задача — укрепление медиа диаспоры и доступности медийного и информационного пространства Латвии для диаспоры, что способствует чувству принадлежности к Латвии и информированности о социально–экономических и политических событиях в Латвии".

Латышским эмигрантам в США и Европе предусмотрены также возможности провести обучение и сдать экзамены по госязыку ЛР в диапазоне A1–B2. Видимо, этого будет достаточно для участия в государственном управлении.

Для диаспоры, кроме прочего, издан буклет "Как действовать в случае кризиса, если живешь вне Латвии". Изучив таковой, ваш автор нашел там кроме призыва вступить в Национальные вооруженные силы путем обращения в посольства ЛР в странах пребывания и пожелание: "Поддержи законно заявленные протесты и бойкоты за границей, которые направлены против действия государства–агрессора, призывая международное сообщество вмешаться".

"Латвия будет защищена! — провозглашает Министерство обороны. — Любая информация о сдаче и непротивлении есть ложные новости! Вместе с союзниками НАТО и ЕС мы защитим Латвию!" Хотелось бы верить.