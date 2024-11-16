«Он очень опасный человек». Эксперт рассказал, что Путин хочет атаковать еще четыре страны, включая Латвию

Президент России Владимир Путин может решить вторгнуться еще в четыре европейские страны, если выиграет войну на Украине, заявил британский эксперт по обороне и безопасности Николас Драммонд в интервью газете Daily Express.

По его словам, у российского лидера есть амбиции по восстановлению Российской империи, и в его планах на будущее обозначено несколько возможных целей для военных атак.

Военный эксперт поясняет британским СМИ, что в поле зрения Путина находятся страны Балтии - Эстония, Литва и Латвия, а также Молдова.

Однако внезапных атак не ожидается, поскольку война на Украине уже стоила России значительных материальных и человеческих ресурсов за последние два года.

«Путин — опасный человек, очень опасный человек, и он хочет, чтобы Россия снова стала великой державой. Я не думаю, что он выступит против стран Балтии, но мог бы. В странах Балтии есть силы НАТО, поэтому это немедленно приведет к срабатыванию статьи 5 Договора НАТО. Это резко усугубит ситуацию», - сказал он. Эксперт полагает, что Путин мог бы попытаться что-то сделать и в Молдове.

Недавно в Молдове на второй срок была переизбрана президент Майя Санду, победившая кандидата, поддерживаемого Кремлем. Санду стремится вывести Молдову из-под влияния Москвы, и молдаване также проголосовали за будущее движение страны в Европейский Союз.

Он также признает, что Россия также может атаковать территории в Африке.