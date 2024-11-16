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«Он очень опасный человек». Эксперт рассказал, что Путин хочет атаковать еще четыре страны, включая Латвию 10

В мире
Дата публикации: 16.11.2024
BB.LV
«Он очень опасный человек». Эксперт рассказал, что Путин хочет атаковать еще четыре страны, включая Латвию
ФОТО: twitter

Президент России Владимир Путин может решить вторгнуться еще в четыре европейские страны, если выиграет войну на Украине, заявил британский эксперт по обороне и безопасности Николас Драммонд в интервью газете Daily Express.

По его словам, у российского лидера есть амбиции по восстановлению Российской империи, и в его планах на будущее обозначено несколько возможных целей для военных атак.

Военный эксперт поясняет британским СМИ, что в поле зрения Путина находятся страны Балтии - Эстония, Литва и Латвия, а также Молдова.

Однако внезапных атак не ожидается, поскольку война на Украине уже стоила России значительных материальных и человеческих ресурсов за последние два года.

«Путин — опасный человек, очень опасный человек, и он хочет, чтобы Россия снова стала великой державой. Я не думаю, что он выступит против стран Балтии, но мог бы. В странах Балтии есть силы НАТО, поэтому это немедленно приведет к срабатыванию статьи 5 Договора НАТО. Это резко усугубит ситуацию», - сказал он. Эксперт полагает, что Путин мог бы попытаться что-то сделать и в Молдове.

Недавно в Молдове на второй срок была переизбрана президент Майя Санду, победившая кандидата, поддерживаемого Кремлем. Санду стремится вывести Молдову из-под влияния Москвы, и молдаване также проголосовали за будущее движение страны в Европейский Союз.

Он также признает, что Россия также может атаковать территории в Африке.

#путин #оборона
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Комментарии (10)

  • РЖ
    Реджи Жилкин
    16-го ноября

    Я вас умоляю, были мы в Риге. Ваши Рими, Максима не протолкнуться, на кассе очереди, вышли во двор: стоят машины сплошная Германия ( в Америке такого нет), рестораны, кафе - забиты. Не надо прибедняться и выставлять себя жертвами. Хочешь жить - умей вертеться.

    4
    1
  • А
    Андрюха
    16-го ноября

    Реджи Жилкин,вы выпили,зачем 4 комента повторять?

    8
    3
  • РЖ
    Реджи Жилкин
    16-го ноября

    На дворе 21 век и величие страны определяется не размерами, а уровнем жизни ее граждан.

    15
    5
  • А
    Андрюха
    Реджи Жилкин
    16-го ноября

    И какой уровень жизни жителей нашей страны,в магазине были?Может для элиты и не заметно,а простому потребителю,всё очевидно!

    13
    4
  • РЖ
    Реджи Жилкин
    16-го ноября

    На дворе 21 век и величие страны определяется не размерами, а уровнем жизни ее граждан.

    6
    6
  • РЖ
    Реджи Жилкин
    16-го ноября

    На дворе 21 век и величие страны определяется не размерами, а уровнем жизни ее граждан.

    6
    5
  • РЖ
    Реджи Жилкин
    16-го ноября

    На дворе 21 век и величие страны определяется не размерами, а уровнем жизни ее граждан.

    6
    4
  • А
    Андрюха
    16-го ноября

    Сколько можно народ Латвии пугать Путиным?Всякие эксперты говорят,предвидят эскалацию,со стороны России,в России о Латвии ни одного слова,может хватит сми разгонять агрессию!

    23
    3
  • Д
    Дед
    16-го ноября

    Интересно, этому эксперду, Путин сам рассказал о своих планах. А по поводу, кто чего хочет, так наши депутаты уже давно в мечтах, принимают парад на Красной площади и глобус Латвии крутят не накрутятся.

    18
    2
  • JB
    Janis Berzin
    16-го ноября

    К смешному мему "британские учёные" добавился ещё один -*британский эксперт по обороне и безопасности". Про "захват африканских территорий" шутка удалась.

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