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Красный Крест: из-за войны в ДР Конго образцы Эболы и mpox грозят утечь из лаборатории 1

В мире
Дата публикации: 29.01.2025
BBC
Красный Крест: из-за войны в ДР Конго образцы Эболы и mpox грозят утечь из лаборатории
ФОТО: dreamstime

Безопасность исследовательской лаборатории на востоке Демократической Республики Конго, где хранятся образцы ряда патогенов, таких как вирусы Эбола и mpox, находится под угрозой из-за обострения вооруженного конфликта в этом регионе, предупреждают сотрудники международных гуманитарных организаций, пишет ВВС.

В последние дни вспыхнули особенно ожесточенные бои между повстанцами из группы М23 и правительственными войсками ДРК. Не только ДР Конго, но и многие другие страны и независимые эксперты обвиняют в поддержке М23 соседнюю Руанду, которая это категорически отрицает.

Накануне командование повстанцев заявило о взятии города Гома в результате молниеносного наступления на конголезскую армию в воскресенье.

Одним из последствий битвы за город стало то, что из-за масштабных повреждений энергосетей полностью прекратилось его электроснабжение.

Обесточенным оказалось и здание городской биолаборатории, построенное в 2014 году, во время локальной вспышки лихорадки Эбола, для детального изучения вируса.

Представители Международного комитета Красного Креста предупредили, что отключение морозильных камер, где хранятся образцы вирусов Эбола, mpox (устаревшее название: «оспа обезьян») и других смертельных патогенов, создает угрозу их утечки.

Биолаборатории хранят образцы опасных вирусов в замороженном виде, охлажденными до -80, а иногда и -150 градусов по Цельсию.

Это необходимо не только для того, чтобы обеспечить сохранность штаммов, но и потому, что перемещать их безопаснее всего именно в твёрдом виде. При оттаивании образца вероятность случайной утечки патогена с водой и его попадания в систему водоснабжения возрастает на порядок.

Таким образом, заключают эксперты, эскалация насилия в восточной части Демократической Республики Конго может привести к неконтролируемому массовому распространению по всему региону редких и крайне заразных инфекционных болезней, включая Mpox и саму лихорадку Эбола, при заболевании которой смертность достигает 80%.

Эбола передается при физическом контакте и с физиологическими жидкостями.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркивают, что зона вооруженного конфликта на востоке ДРК уже является эпицентром распространения нового штамма вируса mpox.

За прошедший год в этом регионе было зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения вирусом, но из-за усилившихся в последнее время боевых действий отследить и вылечить инфецированных пациентов там теперь просто невозможно.

Сотрудники работающих в Гоме гуманитарных организаций сообщают о телах погибших во время битвы за город людей, которые до сих пор лежат на улицах, а также о сотнях мирных жителей, получивших серьёзные ранения в результате обстрела городских кварталов тяжелой артиллерией.

Только с начала года из-за ожесточенных боев на востоке страны свои дома были вынуждены покинуть полмиллиона человек.

По словам представителей Красного Креста, если среди уязвимого и постоянно перемещающегося населения страны начнёт распространяться инфекция наподобие вируса Эболы, последствия подобной вспышки будут «совершенно невообразимыми».

#конго #эбола
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го января

    Самое то место, где надо хранить штаммы вирусов! Офигительно. В северной корее было бы безопасней. Ну разграбят и чёрт с ними. По модели жизни тамошнее население мало чем от обезьян отличается. Что они от взаимоубийства перемрут. Что от вирусняка...Плевать. Хватит подтирать слюни всяким. Не могут жить разумно-пусть вымирают.

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