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Пандемия COVID-19 случилась из-за утечки в КНР - разведка ФРГ 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
Deutsche Welle
Пандемия COVID-19 случилась из-за утечки в КНР - разведка ФРГ
ФОТО: dreamstime

Правительство ФРГ критикуют за решение сохранить в тайне выводы разведслужбы BND о происхождении вируса SARS-CoV-2, пишет DW.

Пандемия COVID-19, по всей видимости, разразилась из-за утечки вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане. К таким выводам пришла германская служба внешней разведки BND еще в 2020 году, пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Zeit в среду, 12 марта.

Указывается, что проведение расследования в этой связи было поручено спецслужбе ведомством федерального канцлера и именно оно впоследствии засекретило полученную информацию.

Анализ BND опирается на открытые источники, в особенности на материал, собранный в рамках операции спецслужб под кодовым названием Saaremaa, следует из публикаций. В частности, речь идет о научных данных из китайских исследовательских институтов, в том числе Уханьского института вирусологии. В материалах содержатся не только свидетельства проведения рискованных экспериментов, в ходе которых естественные вирусы искусственно модифицировались, но и указания на многочисленные нарушения правил безопасности в лабораториях.

По сведениям журналистов, во время правления Ангелы Меркель (Angela Merkel) в должности главы правительства Германии руководитель BND Бруно Каль (Bruno Kahl) лично информировал ведомство федерального канцлера об операциях по расследованию происхождения вируса SARS-CoV-2.

Вероятность лабораторного происхождения вируса оценивалась в этих отчетах как 80-95%, пишут Süddeutsche Zeitung и Zeit. Однако ведомство федерального канцлера предпочло не предавать эту информацию гласности.

Критика в адрес правительства ФРГ

Ответственных за это решение раскритиковал вице-председатель Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki). "Правительство ФРГ оставило германскую общественность в неведении", - заявил он 12 марта в интервью газете Der Tagesspiegel.

В свою очередь зампредседателя парламентской фракции "зеленых" Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) призвал правительство Германии и спецслужбы в ближайшие дни проинформировать о ситуации комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб. Необходима информация "о хронологии событий и о том, кто и когда что знал", пояснил депутат. "Срочно необходимы" дальнейшие разъяснения и переоценка произошедшего, добавил он.

Правительство Германии не захотело делать конкретных заявлений по поводу вышеназванных публикаций. По словам пресс-секретаря правительства ФРГ, это "хорошая практика" для правительства - не комментировать деятельность разведки и полученные ею данные. Представитель кабинета добавила, что федеральное правительство обычно информирует по таким вопросам, "в частности, ответственные комитеты бундестага, которые проводят конфиденциальные заседания".

Проверка выводов спецслужб

По данным журналистов, непосредственно после вступления в должность канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) глава BND Бруно Каль снова выступил с докладом перед ведомством федерального канцлера. Однако ни комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформированы не были.

Согласно публикациям, в конце прошлого года правительство Германии приняло решение поручить внешним экспертам проверить выводы разведслужбы: "С декабря 2024 года занимающие высокие должности ученые по поручению ведомства федерального канцлера проверяют обоснованность выводов BND. В группу вошли глава Института имени Роберта Коха Ларс Шаде (Lars Schade) и берлинский вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten). Окончательный результат пока неизвестен".

#коронавирус covid-19 # германия
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