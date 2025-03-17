Бербок призвала Трампа не идти на несогласованные с ЕС уступки Путину.

Глава МИД Германии Анналена Бербок дала совет президенту США Дональду Трампу о Европе перед его беседой с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Tagesschau.

Дипломат призвала политика не идти на безоговорочные уступки в ущерб Украине. «Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и сплоченно», — подчеркнула она.

Ранее Трамп заявил, что 18 марта он проведет новый разговор с российским коллегой. Он добавил, что в ходе переговоров намерен «посмотреть, возможно ли положить конец этой войне». По его словам, в настоящее время существуют «очень хорошие шансы».