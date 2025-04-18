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В Берлине запретят ношение ножей на вокзалах и транспорте 1 731

В мире
Дата публикации: 18.04.2025
Deutsche Welle
В Берлине запретят ношение ножей на вокзалах и транспорте
ФОТО: Unsplash

В берлинском метро в минувшее воскресенье убили ножом человека. По результатам кризисного совещания решено ввести запрет на ношение ножей и другого оружия на всем общественном транспорте, пишет DW.

Сенатор Берлина по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер (Iris Spranger) планирует ввести запрет на ношение ножей и другого оружия во всей системе общественного транспорта. Запрет будет распространяться на вокзалы, метро, городские электрички (S-Bahn), региональные поезда, автобусы, трамваи и паромы, сообщила газета Tagesspiegel в четверг, 17 апреля.

Издание отмечает, что такое решение принято по результатам состоявшейся 17 апреля кризисной встречи представителей департамента внутренних дел с полицией Берлина, федеральной полицией, транспортной компанией BVG, железнодорожным концерном Deutsche Bahn и транспортным ведомством. Представитель Сената по внутренним делам сообщил, что в ближайшее время будет издан нормативный акт о запрете на ношение ножей и другого оружия.

Хотя такой запрет обсуждался уже некоторое время, первоначально рассматривалась возможность ограниченного запрета - только для отдельных особенно опасных станций, маршрутов и линий, известных как криминальные "горячие точки". Однако трагическое событие - смертельная ножевая атака в поезде линии U12 между станциями Кайзердамм и Софи-Шарлотте-Платц в минувшую субботу - ускорило принятие решения о тотальном запрете, отмечает Tagesspiegel.

Прозрачные и единые правила

Участники кризисной встречи согласились, что необходимо создать прозрачные, понятные и единые правила для запрета, чтобы расширить полномочия полиции на проверку по всему общественному транспорту. Это призвано содействовать как реальной безопасности, так и субъективному ощущению защищенности на остановках, в поездах, трамваях и автобусах. Каждому должно быть ясно: если пользуешься общественным транспортом, то оставляй оружие и ножи дома.

С октября 2024 года запрет на ношение оружия и ножей уже действует на поездах дальнего следования. Федеральная полиция регулярно вводит временные запреты на опасные предметы для отдельных станций в Берлине, таких как "Александерплатц", "Зоопарк", "Гезундбруннен" и "Центральный вокзал". Новые правила охватят весь спектр - от поездов дальнего следования до городского транспорта. Исключение, по всей видимости, будет сделано для остановок автобусов и трамваев.

Полиция надеется, что ощущение безопасности усилят и так называемые пункты контроля доступа и турникеты на станциях метро. В кулуарах департамента внутренних дел Берлина высказывались надежды на более активное участие транспортной компании BVG, например, за счет увеличения числа сотрудников службы безопасности, поскольку полиция не может решать все проблемы в одиночку.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го апреля

    бибизян запретите, дубни вместе с их миролюбивой религией. Левацкая шиза.

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