В Германии растёт предложение кокаина

Президент Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх предупредил о резком росте доступности тяжёлых наркотиков, особенно кокаина, по всей стране, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

В интервью редакции медиа-группы Madsack (RND) Мюнх отметил, что по мере насыщения рынка США распространители кокаина всё больше фокусируются на Европе. Он охарактеризовал текущую ситуацию как «наводнение кокаина» и подчеркнул, что этот наркотик стремительно распространяется в Германии.

По его словам, BKA зафиксировало также изменения на рынке героина. Мюнх указал на запрет выращивания опийного мака, введённый режимом талибов, что приведёт к сокращению предложения. В результате, как он считает, героин всё чаще будет смешиваться с синтетическими опиоидами, что значительно увеличит риски для потребителей.

Согласно статистике уголовных преступлений в Германии, в 2024 году число преступлений, связанных с героином, снизилось. Однако при этом количество преступлений, связанных с кокаином, увеличилось почти на 5%, с ЛСД — на 32,6%, а с новыми синтетическими наркотиками — на 41,6%.