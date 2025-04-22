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В Германии растёт предложение кокаина 2 831

В мире
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
В Германии растёт предложение кокаина

Президент Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх предупредил о резком росте доступности тяжёлых наркотиков, особенно кокаина, по всей стране, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

В интервью редакции медиа-группы Madsack (RND) Мюнх отметил, что по мере насыщения рынка США распространители кокаина всё больше фокусируются на Европе. Он охарактеризовал текущую ситуацию как «наводнение кокаина» и подчеркнул, что этот наркотик стремительно распространяется в Германии.

По его словам, BKA зафиксировало также изменения на рынке героина. Мюнх указал на запрет выращивания опийного мака, введённый режимом талибов, что приведёт к сокращению предложения. В результате, как он считает, героин всё чаще будет смешиваться с синтетическими опиоидами, что значительно увеличит риски для потребителей.

Согласно статистике уголовных преступлений в Германии, в 2024 году число преступлений, связанных с героином, снизилось. Однако при этом количество преступлений, связанных с кокаином, увеличилось почти на 5%, с ЛСД — на 32,6%, а с новыми синтетическими наркотиками — на 41,6%.

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#наркотики # германия
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(2)
  • Ч
    Чангл
    22-го апреля

    В нехватке в твоей голове мозга виноват Путин 🤣

    7
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